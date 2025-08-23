Сергачев про «Норрис Трофи»: «Спасибо Гончару, что такого высокого мнения обо мне, но у меня нет цели выиграть. Хочу Кубок Стэнли»

Михаил Сергачев заявил, что не стремится выиграть «Норрис Трофи».

Бывший защитник сборной России Сергей Гончар ранее заявил , что защитник «Юты» мог бы побороться за «Норрис Трофи».

Приз вручается лучшему защитнику НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

– Ощущаете в себе силы на «Норрис Трофи»?

– Я об этом не думаю. Спасибо Сергею, что такого высокого мнения обо мне, но у меня нет цели выиграть.

Я хочу выиграть Кубок Стэнли. Если параллельно выиграю «Норрис», то будет очень здорово, – сказал Михаил Сергачев .