Сергачев про «Норрис Трофи»: «Спасибо Гончару, что такого высокого мнения обо мне, но у меня нет цели выиграть. Хочу Кубок Стэнли»
Михаил Сергачев заявил, что не стремится выиграть «Норрис Трофи».
Бывший защитник сборной России Сергей Гончар ранее заявил, что защитник «Юты» мог бы побороться за «Норрис Трофи».
Приз вручается лучшему защитнику НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
– Ощущаете в себе силы на «Норрис Трофи»?
– Я об этом не думаю. Спасибо Сергею, что такого высокого мнения обо мне, но у меня нет цели выиграть.
Я хочу выиграть Кубок Стэнли. Если параллельно выиграю «Норрис», то будет очень здорово, – сказал Михаил Сергачев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости