Яковлев, Горбунов и Галкин – хоккеисты недели в КХЛ. Жуков из «Лады» – лучший новичок

КХЛ определила лучших игроков недели.

Защитником недели назван Егор Яковлев. У игрока «Металлурга» 4 (2+2) очка за 3 игры.

Роман Горбунов стал лучшим нападающим. 28-летний форвард «Автомобилиста» набрал 3 (2+1) очка за 3 матча.

Лучшим вратарем стал Владимир Галкин из «Автомобилиста». Он отразил 98,7% бросков при коэффициенте надежности 0,50 в 2 матчах.

Новичком недели назван защитник «Лады» Кирилл Жуков. На его счету 2 игры в FONBET чемпионате КХЛ при 17:49 в среднем на льду.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
рейтинги
