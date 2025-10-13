Грицюк о лигах: «В КХЛ уровень игроков более ровный, в НХЛ есть такие, как Кучеров и Пойнт. Темп здесь выше, а силовые – жестче, но это все еще люди»
Арсений Грицюк сравнил уровень игры в КХЛ и НХЛ.
Бывший форвард СКА провел два матча за «Нью-Джерси» и набрал 2 (0+2) очка – оба в игре с «Тампой» (5:3).
«Здесь темп выше, а силовые – жестче, но это все еще люди. Главное отличие – это уровень игроков: в КХЛ он более ровный, а здесь есть такие, как Кучеров и Пойнт.
Против таких хоккеистов больше внимания уделяется защите, потому что одна маленькая ошибка будет дорого стоить и ты окажешься на скамейке запасных.
В КХЛ можно позволить себе чуть больше ошибок», – сказал нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RG
