Грицюк о лигах: «В КХЛ уровень игроков более ровный, в НХЛ есть такие, как Кучеров и Пойнт. Темп здесь выше, а силовые – жестче, но это все еще люди»

Арсений Грицюк сравнил уровень игры в КХЛ и НХЛ.

Бывший форвард СКА провел два матча за «Нью-Джерси» и набрал 2 (0+2) очка – оба в игре с «Тампой » (5:3).

«Здесь темп выше, а силовые – жестче, но это все еще люди. Главное отличие – это уровень игроков: в КХЛ он более ровный, а здесь есть такие, как Кучеров и Пойнт .

Против таких хоккеистов больше внимания уделяется защите, потому что одна маленькая ошибка будет дорого стоить и ты окажешься на скамейке запасных.

В КХЛ можно позволить себе чуть больше ошибок», – сказал нападающий «Нью-Джерси » Арсений Грицюк .