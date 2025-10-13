Третьяк посетил Чебоксары с рабочим визитом: «В Чувашии больше 50 лет развивают хоккей. Методики и инновации ФХР помогают совершенствовать тренировочный процесс»

Владислав Третьяк провел совещание по развитию хоккея в Чебоксарах.

В ходе рабочей поездки президент Федерации хоккея России (ФХР ) ознакомился с докладом о проводимых соревнованиях, работе по совершенствованию инфраструктуры и воспитания спортивного резерва.

«В Чувашии очень любят наш вид спорта и развивают его уже больше 50 лет. Этот год стал особенным для молодежного хоккея в регионе. Новочебоксарский «Сокол» впервые в своей истории вышел в плей-офф НМХЛ и сумел пробиться в восьмерку лучших команд чемпионата. О популярности хоккея говорит тот факт, что «Сокол» постоянно собирает на своих матчах полные трибуны, среди болельщиков много молодежи.

Конечно, в Чувашии уделяют большое внимание самым разным направлениям развития – детскому, любительскому, адаптивному хоккею. Мы подробно обсудили текущие достижения региональной хоккейной системы и факторы дальнейшего прогресса. Одной из рекомендаций было повышение массовости детско-юношеских уровней вертикали – ведь это не только формирует кадровую базу для профессиональных клубов, но и способствует вовлечению новых поколений в занятия физической культурой и спортом.

Конечно, расширение должно быть не только количественным, но и качественным. У ФХР есть целый комплекс разработок и мероприятий, повышающих квалификацию тренеров, судей и других специалистов по хоккею. Наши методики и инновации помогают совершенствовать и тренировочный процесс, уровень работы с детьми, юниорами и молодыми игроками.

Наше сотрудничество в деле развития хоккея – плодотворное, и оно будет углубляться далее», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк .