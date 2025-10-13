  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк посетил Чебоксары с рабочим визитом: «В Чувашии больше 50 лет развивают хоккей. Методики и инновации ФХР помогают совершенствовать тренировочный процесс»
1

Третьяк посетил Чебоксары с рабочим визитом: «В Чувашии больше 50 лет развивают хоккей. Методики и инновации ФХР помогают совершенствовать тренировочный процесс»

Владислав Третьяк провел совещание по развитию хоккея в Чебоксарах.

В ходе рабочей поездки президент Федерации хоккея России (ФХР) ознакомился с докладом о проводимых соревнованиях, работе по совершенствованию инфраструктуры и воспитания спортивного резерва.

«В Чувашии очень любят наш вид спорта и развивают его уже больше 50 лет. Этот год стал особенным для молодежного хоккея в регионе. Новочебоксарский «Сокол» впервые в своей истории вышел в плей-офф НМХЛ и сумел пробиться в восьмерку лучших команд чемпионата. О популярности хоккея говорит тот факт, что «Сокол» постоянно собирает на своих матчах полные трибуны, среди болельщиков много молодежи.

Конечно, в Чувашии уделяют большое внимание самым разным направлениям развития – детскому, любительскому, адаптивному хоккею. Мы подробно обсудили текущие достижения региональной хоккейной системы и факторы дальнейшего прогресса. Одной из рекомендаций было повышение массовости детско-юношеских уровней вертикали – ведь это не только формирует кадровую базу для профессиональных клубов, но и способствует вовлечению новых поколений в занятия физической культурой и спортом.

Конечно, расширение должно быть не только количественным, но и качественным. У ФХР есть целый комплекс разработок и мероприятий, повышающих квалификацию тренеров, судей и других специалистов по хоккею. Наши методики и инновации помогают совершенствовать и тренировочный процесс, уровень работы с детьми, юниорами и молодыми игроками.

Наше сотрудничество в деле развития хоккея – плодотворное, и оно будет углубляться далее», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ФХР
logoФХР
любительский хоккей
logoКХЛ
logoНМХЛ
logoВладислав Третьяк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Губернатор Ульяновской области на открытии спортплощадки: «Благодарю депутата Третьяка за поддержку. Должны сделать все, чтобы спорт стал доступным в каждом населенном пункте»
68 октября, 14:58
«Путин – самый спортивный президент. Он очень много сделал, чтобы мы проводили Олимпиады, универсиады и ЧМ». Третьяк на открытии спортплощадки в поселке Майна
638 октября, 14:14
Третьяк посетил программу «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» на канале «Культура». Они обсудили значимость хоккея в общественной жизни России
64 октября, 11:12Фото
Главные новости
«Шанхай» обменял Чеховича в «Сибирь» на денежную компенсацию
25 минут назад
Грицюк о лигах: «В КХЛ уровень игроков более ровный, в НХЛ есть такие, как Кучеров и Пойнт. Темп здесь выше, а силовые – жестче, но это все еще люди»
342 минуты назад
Яковлев, Горбунов и Галкин – хоккеисты недели в КХЛ. Жуков из «Лады» – лучший новичок
1сегодня, 09:13
Биссоннетт об игре «Торонто»: «Потрачу остаток карьеры, извиняясь перед Марнером. Я ошибался – возвращайся, детка, я не хотел причинять тебе боль»
3сегодня, 08:29
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Северстали», СКА примет «Автомобилист»
34сегодня, 08:01
В Москву приезжает первый клуб Йокича и еще 7 фактов о WINLINE Basketball Cup
сегодня, 08:00Спецпроект
Грицюк о быте в НХЛ: «Как же непривычно, что на выездах нет полноценного питания у команд, как в КХЛ. Приходится на обед-ужин ходить куда-то»
12сегодня, 07:40Фото
НХЛ. «Колорадо» в гостях у «Баффало», «Бостон» против «Тампы», «Филадельфия» сыграет с «Флоридой», «Миннесота» примет «Лос-Анджелес»
8сегодня, 07:25
Пашков о «Металлурге» и Кузнецове: «Рискованный ход. Но самое главное то, что в клубе работает своя школа. С такой системой никто не будет подпитываться легионерами»
15сегодня, 06:58
Защитник «Ванкувера» Майерс оштрафован на 2,5 тысячи долларов за удар Макдэвида клюшкой в пах в матче против «Эдмонтона»
21сегодня, 05:45Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Эдмонтон» ведет переговоры с Кулаком о продлении контракта. Сейчас защитник получает 2.75 млн долларов в год (TSN)
12 минуты назад
Галкин о сравнении с Третьяком от Ги Буше: «Приятно, хотя по габаритам мне ближе Мышкин. Вратари – особая корпорация, но за десятилетия профессия изменилась»
15 минут назад
Дюбуа травмировался в матче с «Рейнджерс», заявил Карбери: «Мы оценим его состояние позже, но он досрочно завершил игру»
1сегодня, 09:02
«Адмирал» уволил Катаева. Тренер пришел в штаб перед началом этого сезона
сегодня, 08:43
Бовилье о победной шайбе с «Рейнджерс»: «Овечкин здорово прочитал момент. Я видел его и ждал, что он может найти меня пасом»
1сегодня, 08:14
Салливан о «Рейнджерс» после 0:1 от «Вашингтона»: «Если будем продолжать играть с такой же самоотдачей и концентрацией, то выиграем больше матчей, чем проиграем. Это точно»
2сегодня, 07:55
Щитов о том, что «Салават» идет на последнем месте в КХЛ: «Еще ничего не потеряно. Команда не будет аутсайдером весь сезон, даже с топ-соперниками выглядит не хуже»
1сегодня, 07:10
Сергей Самсонов об Овечкине: «Александр вкатывается в сезон, все у него нормально. Времени для разгона достаточно, «Вашингтон» выглядит неплохо»
1сегодня, 06:46
Босер о том, что 18-летний Кутс попал в состав «Ванкувера» на старте сезона: «При мне такого раньше не было, чувствую себя старым. Ключевые факторы – он умен и хорошо катается»
сегодня, 06:34
Сомерби об усилении «Шанхая»: «Руководство награждает нас за хороший старт сезона. С таким составом можно достигнуть многого, важно иметь конкуренцию»
сегодня, 06:22