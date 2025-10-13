Щитов о том, что «Салават» идет на последнем месте в КХЛ: «Еще ничего не потеряно. Команда не будет аутсайдером весь сезон, даже с топ-соперниками выглядит не хуже»

Никита Щитов не считает текущий сезон потерянным для «Салавата Юлаева».

Уфимцы, лишившиеся лидеров на фоне финансовых проблем, занимают последнее место в общей таблице КХЛ с 8 очками в 12 играх.

«Я считаю, вокруг команды сейчас нужно сплотиться, поддержать. Я смотрю практически все игры «Салавата » и вижу, что даже с топ‑командами на льду они выглядят ничуть не хуже. Играют активно, агрессивно, создают моменты. Но постоянно совершают какие‑то ошибки, например, необъяснимые удаления, чем соперник тут же пользуется и забивает голы.

Вы знаете, Козлов – хороший тренер, он это уже не раз доказывал. И у него достаточно интересная ситуация: есть молодая команда, которой явно не хватает опытных игроков. Я думаю, что этому коллективу нужно еще немного времени. Все‑таки команда очень сильно обновилась.

Когда они будут до конца выполнять тренерские задания, когда они не будут допускать ошибки, которые не должны делать более опытные игроки, все поправится. А в таблице сейчас все очень близко: выдай небольшую победную серию - и ты уже будешь наверху. Думаю, у Уфы все получится. Не считаю, что «Салават» будет аутсайдером весь сезон, команда еще поборется за выход в плей‑офф, еще ничего не потеряно.

Если говорить в целом, то сейчас в КХЛ на первое место выходит тренерский фактор. То, как тренер умеет построить коллектив, привить свои идеи, свою тактику, свои схемы. Я немного побыл тренером (в «Ладе» – Спортс) и увидел, что уровень команд в лиге сильно подравнялся.

Сейчас в КХЛ все клубы более‑менее равные, за исключением каких‑то явных лидеров типа «Локомотива », ЦСКА или «Трактора». Поэтому можно бороться и обязательно нужно попадать в плей‑офф, болельщики в Уфе этого заслуживают», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.