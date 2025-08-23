Дэйли об участии НХЛ в Олимпиаде-2026: «Это повысит узнаваемость лиги и всего хоккея. Игроки воодушевлены шансом представить свои страны в формате лучших против лучших»

Билл Дэйли высказался об участии хоккеистов из НХЛ в Олимпиаде-2026.

Турнир пройдет в Италии с 11 по 22 февраля. Игроки из НХЛ примут участие в Олимпиаде впервые с 2014 года.

«Думаю, все прекрасно понимают, что это Олимпиада, в основе которой – контент НХЛ и хоккеисты НХЛ. Это должно повысить узнаваемость не только нашей лиги, но и всего хоккея в целом, а это выгодно для всех.

Ожидания растут. Мы давно не участвовали в Олимпиаде, верно? Последний раз это было в Сочи в 2014 году. Когда наступит 2026-й, пройдет уже 12 лет.

За это время выросло новое поколение игроков, подавляющее большинство которых еще не имело возможности выступить на Олимпиаде. Для них это будет новый опыт.

Игроки невероятно воодушевлены шансом представить свои страны в соревновании лучших против лучших. Уровень игры и развитие хоккея за последние 12 лет сделают турнир максимально конкурентным – возможно, более напряженным, чем любая Олимпиада до этого.

Все ждут этого с огромным интересом, и это, без сомнения, станет украшением нашего сезона», – сказал заместитель комиссионера НХЛ .