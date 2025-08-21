Генменеджер Канады о Кросби: «Сид ведет за собой, показывая пример. Его привычки образцовые, а подготовка не имеет равных – это передается и остальным»
Даг Армстронг считает Сидни Кросби лидером сборной Канады.
Ранее 38-летний капитан «Питтсбурга» получил приглашение в тренировочный лагерь сборной перед Олимпиадой-2026.
«Сид ведет за собой, показывая пример. Его привычки просто образцовые, а подготовка не имеет себе равных. Думаю, это передается и остальным.
Даже не находясь в раздевалке, он сплачивает команду. Кросби неустанно стремится к совершенству. Это заставляет остальных делать все возможное, чтобы не отставать.
Он долгое время был опорой нашей команды. Мы с радостью сделаем все возможное, чтобы он завоевал золото на Олимпийских играх», – сказал генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг.
Макдэвид – лучший центр НХЛ по версии сайта лиги. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Кросби – 5-й, Мэттьюс – 7-й, Ахо – 13-й, Селебрини – 19-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости