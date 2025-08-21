Генменеджер Канады о составе на ОИ-2026: «Нам нужна сильная и жесткая защита, надежная перед воротами. Мастерство у всех высокое, но мы хотим играть решительно»

Генменеджер сборной Канады заявил, что хочет мощную защиту на Олимпиаде-2026.

Ранее в тренировочный лагерь были приглашены 42 хоккеиста. Он пройдет с 26 по 28 августа.

«Нам нужна сильная, жесткая защита, которая будет надежно действовать перед воротами. Нам нужны мощные игроки, способные играть в сложных зонах.

У всех высокий уровень мастерства, но мы хотим играть решительно», – сказал генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг .

Генменеджер Канады о Кросби: «Сид ведет за собой, показывая пример. Его привычки образцовые, а подготовка не имеет равных – это передается и остальным»