  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Генменеджер Канады о вратарях на Олимпиаду-2026: «В команду попадут лучшие к 1 января. Восемь или девять человек борются за три места»
6

Генменеджер Канады о вратарях на Олимпиаду-2026: «В команду попадут лучшие к 1 января. Восемь или девять человек борются за три места»

Генменеджер сборной Канады оценил ситуацию с вратарями перед Олимпиадой-2026.

На тренировочные сборы были вызваны три голкипера: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Эдин Хилл («Вегас») и Сэмюэл Монтембо («Монреаль»).

«На этой позиции у нас самый большой конкурс. Восемь или девять вратарей борются за три места. Я поговорил с другими голкиперами, не попавшими в список, и они все понимают.

Если к 1 января они окажутся лучшими вратарями, то попадут в команду», – сказал генеральный менеджер сборной Канады.

Он также оценил Джордана Биннингтона, который был основным голкипером на Турнире четырех наций.

«Он настоящий боец ​​и игрок, готовый к большим матчам. Его выступление меня не удивило.

Знаю, что он приложит все усилия, чтобы завоевать место первого номера в олимпийской сборной», – добавил Даг Армстронг.

Генменеджер Канады о составе на ОИ-2026: «Нам нужна сильная и жесткая защита, надежная перед воротами. Мастерство у всех высокое, но мы хотим играть решительно»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
logoДжордан Биннингтон
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoДаг Армстронг
logoолимпийский хоккейный турнир
logoНХЛ
logoСент-Луис
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер Канады о составе на ОИ-2026: «Нам нужна сильная и жесткая защита, надежная перед воротами. Мастерство у всех высокое, но мы хотим играть решительно»
3сегодня, 08:31
Генменеджер Канады о Кросби: «Сид ведет за собой, показывая пример. Его привычки образцовые, а подготовка не имеет равных – это передается и остальным»
сегодня, 05:46
Монтур о приглашении в летний лагерь Канады перед Олимпиадой: «Когда играет элита элит, хочется стать частью этого. Я хорошо сыграл на ЧМ, и теперь все знают, как я могу помочь команде»
16 августа, 04:58
Главные новости
Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» победил «Сибирь», «Авангард» играет с «Нефтехимиком»
1729 минут назадLive
Пакетт о сравнениях Комтуа с Маршандом: «Оба немного крысята. Им нравится залезать под кожу соперника. Иногда хватают ненужные удаления, но такова роль»
30 минут назад
«Трамп, знаете, кто такой? Просил, чтобы наши ребята ему майку подписали». Фетисов о президенте США на встрече с юными хоккеистами в Минске
4сегодня, 13:20
Ги Буше о возвращении Маклауда в «Авангард»: «Все зависит от решения НХЛ, смогут ли ребята играть там. Через 5-10 дней должна появиться ясность»
4сегодня, 13:03
Гендиректор «Салавата» о Хмелевски: «Получили щедрое предложение от «Авангарда», но Саша остается. Мы не можем потерять лидера и лишить болельщиков надежды»
11сегодня, 12:35
Григоренко о Ротенберге: «Его пресс-конференции были популярны, он знает, как сделать шоу. Роман Борисович – энергичный тренер, смотрит много игр, вникает в нюансы»
11сегодня, 12:19
Грецкий перешел в «Динамо» Минск из «Амура», контракт – на год
7сегодня, 11:54
Гендиректор «Салавата» о расторжении Ливо: «КХЛ нас поддержала, мы действовали по регламенту. Он получил визу 11 августа – это не вина клуба. Мог бы приехать 10‑го, проблем бы не было»
12сегодня, 11:25
Ружичка может заработать до 150 млн рублей за 2 года в «Спартаке» («СЭ»)
3сегодня, 10:58
Григоренко о Кузнецове: «Один из самых позитивных ребят, которых я встречал, веселый, любит пошутить. У него сумасшедшая энергетика, он лидер в раздевалке»
4сегодня, 10:46
Ко всем новостям
Последние новости
Хисамутдинов вернулся в «Нефтехимик», контракт – на один сезон
14 минут назад
«Лада» показала новую форму – с джерси образца сезона-1993/94, когда клуб выиграл регулярный чемпионат. На груди – эмблема ВАЗ, использовавшаяся на автомобилях до середины 80-х
243 минуты назадФото
«Автомобилист» хочет 15 млн рублей за Филяева, минское «Динамо» не готово платить столько. У форварда 0+1 в 15 матчах прошлой регулярки
сегодня, 12:51
Шабанов о религии: «Родители не навязывали, сам пришел к этому. На все воля Всевышнего! Если у тебя в жизни хорошо – ты заслужил»
сегодня, 12:06
Пакетт о КХЛ: «Вторая по силе лига в мире после НХЛ. Я четвертый год здесь, мне нравится, финансово также лучше всего в Европе»
сегодня, 11:41
«Нефтехимик» обменял Леонтьева в «Адмирал» на компенсацию
сегодня, 11:12
«Авангард» подписал контракт со Степановым на год. Форвард стал лучшим игроком и снайпером ВХЛ в сезоне-2022/23
2сегодня, 09:58
Коршков о «Тракторе»: «Ребята хотят завершить незаконченное дело, стать лучше, чем в прошлом году. Мне нужно доказать состоятельность в топ-клубе»
сегодня, 09:45
Владимир Плющев: «У сибирских соседей разные команды – у «Авангарда» две лавочки, у «Сибири» – одна. Легионеры-ветераны там очень спорные, с молодежью – беда»
2сегодня, 09:42
Михаил Григоренко: «Трактор» – топ-клуб с высокими задачами. Руководители делают серьезную работу, проводят хорошую селекцию, все хотят выиграть»
сегодня, 09:28