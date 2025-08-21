Генменеджер Канады о вратарях на Олимпиаду-2026: «В команду попадут лучшие к 1 января. Восемь или девять человек борются за три места»

Генменеджер сборной Канады оценил ситуацию с вратарями перед Олимпиадой-2026.

На тренировочные сборы были вызваны три голкипера: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Эдин Хилл («Вегас») и Сэмюэл Монтембо («Монреаль»).

«На этой позиции у нас самый большой конкурс. Восемь или девять вратарей борются за три места. Я поговорил с другими голкиперами, не попавшими в список, и они все понимают.

Если к 1 января они окажутся лучшими вратарями, то попадут в команду», – сказал генеральный менеджер сборной Канады.

Он также оценил Джордана Биннингтона, который был основным голкипером на Турнире четырех наций.

«Он настоящий боец ​​и игрок, готовый к большим матчам. Его выступление меня не удивило.

Знаю, что он приложит все усилия, чтобы завоевать место первого номера в олимпийской сборной», – добавил Даг Армстронг .

Генменеджер Канады о составе на ОИ-2026: «Нам нужна сильная и жесткая защита, надежная перед воротами. Мастерство у всех высокое, но мы хотим играть решительно»