  Хартли о причинах перехода в «Локомотив»: «Вспомнил Маккриммона, мы были друзьями. Вторая – вызов. Обычно я приходил, когда в команде все плохо – здесь другое»
Боб Хартли назвал причины своего прихода в «Локомотив».

– Решение вернуться в КХЛ было непростым. Почему именно «Локомотив»? Как проходили переговоры?

– Вы правы, вопрос действительно серьезный. За эти три года мне звонили многие клубы КХЛ, команды из Швейцарии и Чехии, даже одна из НХЛ.

Но, например, в первый год после «Авангарда» я вообще не собирался тренировать – мы с партнерами строили жилые дома, и еще до окончания контракта в Омске было понятно, что следующий сезон я проведу в бизнесе.

На второй год, когда звонил Александр Дюков от «Авангарда», я просто не мог согласиться – у моей жены была серьезная болезнь, и я не мог ее оставить. Другие предложения не казались мне вызовом.

А вот этим летом, когда позвонил Юрий Яковлев, все сложилось иначе. Сначала я, конечно, удивился: слышал, что Игорь Никитин уходит в ЦСКА, и в Ярославле открылось свободное место.

Так вот, после первого разговора с Яковлевым я сразу вспомнил Брэда Маккриммона. Мы четыре года вместе работали в «Атланте», были друзьями. Незадолго до той страшной катастрофы в Ярославле мы встретились в Швейцарии, где я тогда тренировал «Цюрих», поужинали, поговорили о его будущем. Брэд мечтал стать главным тренером, и в тот день он был буквально в нескольких часах от того, чтобы исполнить мечту. Для меня это очень особенная история.

А вторая причина – вызов. Обычно, когда я приходил в команду, все было плохо: «Атланта» в 2002-м шла последней, кругом был хаос. Всегда нужно было все чинить, спасать. А здесь другое – сильный, титулованный коллектив.

«Локомотив» стал чемпионом, и теперь все соперники будут настраиваться именно против нас. Это редкая ситуация – принять команду, которая уже на вершине.

Для меня это честь – принять вызов, который предложил Яковлев. Знаете, мой первый матч с «Авангардом» в 2018-м как раз проходил в Ярославле. После игры я попросил нашего пресс-атташе Олега Малицкого познакомить меня с Яковлевым. Хотел лично сказать ему три вещи: как мне жаль погибшую команду, как я рад, что «Локомотив» снова в КХЛ, и что я был близким другом Маккриммона. Встретились буквально на пару минут – и больше за четыре года я его не видел.

И вот теперь мы вместе работаем в «Локомотиве», – сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.

Хартли о канадских тренерах в КХЛ: «В хоккее нет паспортов – неважно, какой у тебя цвет кожи, язык или религия. Нужно обыграть всех, чтобы защитить титул»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
