Ливо подрался с Савельевым из фарм-клуба «Трактора». Это был первый матч канадца за челябинцев
Джош Ливо подрался в первом матче за «Трактор».
Инцидент произошел в контрольном матче челябинцев против своего фарм-клуба – «Челмета» из Olimpbet ВХЛ.
Во втором периоде Ливо после свистка толкнул одного из соперников. Защитник «Челмета» Алексей Савельев нанес канадцу несколько ударов, завязалась потасовка.
После эпизода нападающий «Трактора» пнул клюшку, лежавшую на льду.
Сушинский о Ливо: «Не усиление для «Трактора» и не потеря для «Салавата», учитывая его игру в плей-офф. Я бы такого хоккеиста подписывать не стал»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: группа «Трактора» в ВК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости