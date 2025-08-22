Ливо подрался с Савельевым из фарм-клуба «Трактора». Это был первый матч канадца за челябинцев

Джош Ливо подрался в первом матче за «Трактор».

Инцидент произошел в контрольном матче челябинцев против своего фарм-клуба – «Челмета » из Olimpbet ВХЛ.

Во втором периоде Ливо после свистка толкнул одного из соперников. Защитник «Челмета» Алексей Савельев нанес канадцу несколько ударов, завязалась потасовка.

После эпизода нападающий «Трактора » пнул клюшку, лежавшую на льду.

Сушинский о Ливо: «Не усиление для «Трактора» и не потеря для «Салавата», учитывая его игру в плей-офф. Я бы такого хоккеиста подписывать не стал»