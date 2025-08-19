Магранов о Ливо: «В «Тракторе» исчезнут его провалы в плей-офф, возможно. Это замена Шабанову и Кравцову не по стилю игры, но по статусу»

Виталий Магранов считает, что Джош Ливо усилит «Трактор».

В прошлом сезоне канадский форвард стал лучшим снайпером, бомбардиром и MVP Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф он набрал 15 (2+13) очков в 14 матчах.

– Насколько Ливо подходит под стиль игры команды и будет ли заменой Шабанову и Кравцову?

– Ливо в «Тракторе » – это очевидное усиление. Это игрок с таким очень редким и ценным качеством, как умение завершать моменты. Не всегда ты можешь найти такого хоккеиста на рынке, но вот у челябинского клуба получилось.

Насколько он подходит под стиль команды, пока сказать сложно, потому что сам «Трактор» поменялся и по составу, и по тренерскому штабу. Хотя я думаю, что команда в целом не будет отказываться от владения шайбой, которое мы видели в прошлом сезоне.

А чем больше «Трактор» будет владеть шайбой, тем больше будут раскрываться сильные стороны Ливо. Тут все взаимосвязано, потому что игра без шайбы – это менее яркая сторона в игре Джоша Ливо .

Это не замена Шабанову и Кравцову по стилю игры, но это замена по статусу игрока. Все-таки один из лучших бомбардиров и один из лучших снайперов КХЛ теперь появляется в «Тракторе».

– Есть ли риск подписания с учетом проблем Ливо в плей-офф?

– Риск всегда есть, но как раз этот сезон ответит на вопрос: проблемы Ливо в плей-офф – это его персональные проблемы или это проблемы «Салавата Юлаева » в целом.

А это команда, которая стабильно выходила в плей-офф в последние годы, но испытывала там сложности. Возможно, эти провалы Ливо исчезнут ввиду того, что он оказался в новой команде, – сказал комментатор Виталий Магранов.