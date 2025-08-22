Третьяк о тренерах-легионерах в КХЛ: «Не надо думать, что сейчас приедет умный дедушка из Канады – и все выиграет. Мы не должны отказываться от иностранцев, но важно не переборщить»

Владислав Третьяк призвал клубы КХЛ не идеализировать тренеров из Канады.

В сезоне-2025/26 в Фонбет Чемпионате КХЛ будут работать 4 канадских тренера – Бенуа Гру («Трактор »), Боб Хартли («Локомотив»), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай Дрэгонс »).

– Надо ли нам защищать российскую школу тренеров? Сейчас снова мода на иностранных специалистов. Даже клуб ВХЛ в Омске возглавил канадец.

– Должна быть конкуренция, и нужно получать опыт из‑за рубежа. Но напомню, что только два иностранных тренера выиграли Кубок Гагарина за всю историю - это Майк Кинэн и Боб Хартли. Остальные остались ни с чем. Так что не надо думать, что сейчас приедет умный дедушка из Канады – и выиграет все.

Мы не должны отказываться от иностранцев. Это дает новый опыт всей КХЛ. Но важно не переборщить. Нам нужно поднимать молодых российских тренеров. Как вот Разин прошел через множество клубов, поднялся наверх – и сделал «Магнитку» чемпионом. Он просто вырос. Надо давать возможности своим.

Один случай меня поразил. Иностранный тренер возглавил российский клуб – и заявил, что все теперь должны учить английский язык. Вы это серьезно? Когда приезжаешь в Америку, то все должны учить английский. А когда едешь работать в Россию, то надо учить русский!

Вот когда я приехал работать в «Чикаго», и со мной переводчик ходил, то Кинэн мне сразу сказал: «Учи английский. Никто тут по‑русски не говорит». Почему же иностранцы наших решили переучивать? – сказал президент ФХР.

