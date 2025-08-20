Ливо провел первую тренировку с «Трактором»
Джош Ливо провел первую тренировку с «Трактором».
Клуб выложил фотографии с первой тренировки 32-летнего канадского форварда с новой командой.
Ранее Ливо подписал с челябинцами контракт на один сезон.
В прошлом сезоне игрок стал лучшим бомбардиром, снайпером и самым ценным игроком регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 80 (49+31) очков в 62 матчах за «Салават Юлаев».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Трактора»
