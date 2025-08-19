Сушинский о Ливо: «Не усиление для «Трактора» и не потеря для «Салавата», учитывая его игру в плей-офф. Я бы такого хоккеиста подписывать не стал»
Максим Сушинский не считает Джоша Ливо усилением для «Трактора».
В прошлом сезоне канадский форвард стал лучшим снайпером, бомбардиром и MVP Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф он набрал 15 (2+13) очков в 14 матчах.
«С учетом его игры в плей-офф прошлого сезона, это точно не потеря для «Салавата Юлаева» и точно не усиление для «Трактора».
Я бы такого хоккеиста даже подписывать не стал, – сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский.
Генменеджер «Трактора» о переходе Ливо: «Финансы «Салавата» – не наше дело, но мы допускали, что Джош может покинуть Уфу. Конкуренция была очень большая»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости