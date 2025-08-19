Сушинский о Ливо: «Не усиление для «Трактора» и не потеря для «Салавата», учитывая его игру в плей-офф. Я бы такого хоккеиста подписывать не стал»

Максим Сушинский не считает Джоша Ливо усилением для «Трактора».

В прошлом сезоне канадский форвард стал лучшим снайпером, бомбардиром и MVP Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф он набрал 15 (2+13) очков в 14 матчах.

«С учетом его игры в плей-офф прошлого сезона, это точно не потеря для «Салавата Юлаева » и точно не усиление для «Трактора ».

Я бы такого хоккеиста даже подписывать не стал, – сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский .

