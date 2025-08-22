Дарьин перешел в «Адмирал». Контракт с экс-форвардом «Витязя» – на 2 года
Александр Дарьин подписал контракт с «Адмиралом».
Договор с 25-летним нападающим рассчитан на два года. В прошлом сезоне Дарьин набрал 16 (4+12) очков в 47 матчах за «Витязь» при полезности «плюс 1».
«Воспитанник ярославского «Локомотива» провел в КХЛ 146 матчей, заработал 58 (22+36) очков.
Александр, добро пожаловать на борт!» – сказано в сообщении «Адмирала».
