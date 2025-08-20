«Адмирал» выменяет Леонтьева у «Нефтехимика» за тысячу рублей компенсации и подпишет Дарьина («СЭ»)

Владислав Леонтьев и Александр Дарьин перейдут в «Адмирал».

По информации «Спорт-Экспресса», защитник Владислав Леонтьев перейдет в клуб из Владивостока. «Нефтехимик » получил компенсацию за 25-летнего защитника в размере тысячи рублей.

В сезоне-2024/25 Леонтьев провел 68 матчей за нижнекамский клуб в регулярном чемпионате и набрал 16 (3+13) очков.

Кроме того, нападающий Александр Дарьин присоединится к «Адмиралу ». Он стал неограниченно свободным агентом после расформирования «Витязя ».

В минувшем сезоне на счету Дарьина 16 (4+12) очков в 48 матчах за регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.