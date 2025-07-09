Дарьин о том, для чего был нужен «Витязь»: «Одно слово: андердоги. Хотелось выигрывать только ради того, чтобы доказать тем, кто в нас не верит. В Ярославле обыгрываем «Локомотив» – просто кайф!»

Александр Дарьин рассказал о смысле существования «Витязя».

Ранее подмосковный клуб был исключен из числа участников Фонбет Чемпионата КХЛ до 2030 года.

– Какие у вас эмоции в связи с закрытием «Витязя»?

– Когда я только перешел в «Витязь », было вау! Дмитрий Анатольевич Рябыкин приехал, у нас поперло. Я на эмоциях дал интервью, что на сто процентов уверен в попадании плей-офф. В тот год я проникся «Витязем». Я хотел не то чтобы в историю войти, но помочь этой команде, стать лидером. Пропитался буквой В на груди…

– У «Витязя» было мало болельщиков, не было серьезного спонсора. Для чего существовала эта команда?

– Одно слово: андердоги. Только ради того, чтобы доказать тем, кто в нас не верит, хотелось выигрывать.

Когда приезжаешь в родной Ярославль, там 10 тысяч приходит, а мы обыгрываем «Локомотив » – это просто кайф! – сказал форвард, отыгравший в «Витязе» два сезона.