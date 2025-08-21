Галлан прилетел в Россию: «Петербург, Шанхай, встречайте главного тренера!»
Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан прилетел в Россию.
Клуб опубликовал кадры прибытия тренера в Санкт-Петербург.
«Санкт-Петербург, Шанхай, встречайте главного тренера!» – говорится в сообщении клуба.
«Шанхай Дрэгонс» проведут сезон-2025/26 на «СКА-Арене» в Петербурге.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости