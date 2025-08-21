Александр Бурмистров: «СКА-Арена» сильнейшее впечатление производит! На монреальский «Белл Центр» похожа. Только тому почти 30 лет, а тут все новое, технологичное»

Александр Бурмистров поделился мнением о «СКА-Арене».

В сезоне-2025/26 на арене будут играть «Шанхай Дрэгонс».

– К сезону на «СКА-Арене» готовитесь?

– Да, работаем на тренировочном катке. Огромнейшее, конечно, строение. За время прошлогодней серии «Динамо» – СКА я успел ее немного изучить. Тем не менее порой еще плутаю в коридорах, или на какие-то новые комнаты натыкаюсь...

Стадион сильнейшее впечатление производит! На монреальский «Белл Центр» похож. Только тому почти 30 лет, а тут все новое, свежее, технологичное. Восхищает даже тренировочная арена, о главной вообще молчу — просто вау! – сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс » Александр Бурмистров .