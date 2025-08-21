  • Спортс
  • Бурмистров о конфликте со Знарком в раздевалке «Ак Барса»: «Не смог стерпеть, что команда проигрывает один матч за другим, вот и нахлынуло. Когда остыл, понял, что был не прав, погорячился»
0

Бурмистров о конфликте со Знарком в раздевалке «Ак Барса»: «Не смог стерпеть, что команда проигрывает один матч за другим, вот и нахлынуло. Когда остыл, понял, что был не прав, погорячился»

Александр Бурмистров вспомнил о работе с Олегом Знарком в «Ак Барсе».

– Олег Валерьевич – прямой. За пазухой держать не станет. Когда требуется, скажет все, что думает. При этом с ним можно посмеяться, подколоть. К такому он нормально относится.

– Но того, что вы психанули в его адрес в раздевалке «Ак Барса», не оценил. Фраза «Ты здесь закончил» получила суровые последствия.

– Да никаких особых психов не было. Просто я не смог стерпеть, что моя команда проигрывает один матч за другим. Вот и нахлынуло...

– Не перегнули, как считаете? Все-таки под руководством Знарка на двух ЧМ играли, авторитетный специалист...

– Перегнул, конечно. Я намного младше и не должен себе такое позволять. Но там одно на другое наложилось, вот и прорвало...

Когда остыл, понял, что был не прав, погорячился. Такое бы любой тренер не принял. С тех пор у меня зарок: никаких разговоров с тренерами. А перед Олегом Валерьевичем, как только у меня появится случай, обязательно извинюсь. Просто пока такого момента не возникало.

– Мое ощущение: Знарок, к тому моменту выигравший все, что можно — ЧМ, Олимпиаду, Кубки Гагарина – уже, по большому счету не имел запала тренировать.

– Вообще не согласен! Еще со сборов было видно, что он приехал за четвертым кубком. Приехать просто потренировать без цели выиграть — это не про Олега Валерьевича, сто процентов. 

– Но с тем «Ак Барсом» он не справился.

– Было много игроков с именем, было много «Я», и как-то оно в первые месяцы не туда пошло.

Что потом сделал Зинэтула Хайдярович с командой, что сезон она завершала в финале, остается только догадываться. Я к тому времени уже ушел из команды, вернее — меня ушли… – сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс» Александр Бурмистров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
