Бурмистров о «Шанхае»: «Должны не просто быть в плей-офф, а биться за лучшие места в нем. Понимаем, что этим составом можем пошуметь, замахнуться на нечто весомое»

Александр Бурмистров высказался о перспективах «Шанхай Дрэгонс».

Нападающий ранее перешел в клуб, который проведет сезон-2025/26 в Санкт-Петербурге.

– Ну, как вам Шанхай, Александр?

– Ха, в 2017 году понравился. Ездил туда с «Ванкувером» на предсезонные матчи против «Лос-Анджелеса». В Пекине тоже был, уже игроком КХЛ . Ездил в гости к «Куньлуню». Больше в Китае бывать не доводилось.

– Китайскую кухню хотя бы любите?

– Дим-самы нравятся. Но в целом спокойно к ней отношусь.

– Алексей Поникаровский, когда играл за «Куньлунь», от автомобильного движения, помню, обалдевал. «Хаос на дороге, – возмущался он. – Ездят безобразно!».

– На момент, когда я был в Китае, соглашусь. Как сейчас, не знаю. Шанхай – очень симпатичный город: много машин, зданий, много всего… Впечатление, словом, производит. Но Питер мне больше нравится – поспокойнее...

– Да и летать при переселении в Шанхай команде придется не меньше «Амура».

– Так далеко я не загадываю. Концентрируюсь на новом сезоне, каждом дне подготовки. Команда у нас вырисовывается хорошая, поблажек никому не будет. Должны не просто быть в плей-офф, а биться за лучшие места в нем.

– Это руководством такая задача обозначена?

– Нет. Речи об этом еще не заходило. Это свои мысли и то, о чем ребята говорят... Понимаем, что имеющимся составом мы можем пошуметь, замахнуться на нечто весомое.

– На вас ведь особая миссия! Нынешний состав, по сути – первопроходцы нового клуба!

– Для меня, кстати, это не в новинку. В Виннипеге после переезда туда «Атланты» тоже новая команда была. Игроки плюс-минус те же, а руководство, персонал – новые люди.

Переезд «Куньлуня» в Питер – схожая история. Очень интересно участвовать в процессе строительства новой команды. Похоже на североамериканскую модель работы. Тренер у нас тоже североамериканец, один из самых именитых в НХЛ, – сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс » Александр Бурмистров .