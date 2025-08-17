Генменеджер «Шанхая» о новичках: «Бурмистров – скоростной центр, умеет играть на вбрасываниях. Рендулич известен габаритами, Кленденинг способен вести партнеров»

Генменеджер «Шанхая» Игорь Варицкий оценил новичков клуба.

Ранее китайская команда представила пятерых хоккеистов, которые проведут в клубе следующий сезон.

«Андрей Тихомиров – опытный габаритный голкипер, который составит конкуренцию в нашей вратарской линии.

Защитник Адам Кленденинг поиграл в НХЛ, здорово действует как в обороне, так и в большинстве. Рассматриваем его как одного из лидеров команды, в прошлом сезоне он доказал на деле, что способен вести партнеров за собой.

За плечами у Александра Бурмистрова большой опыт выступлений за океаном и в КХЛ, это мастеровитый скоростной центрфорвард, умеющий играть на вбрасываниях, полезен в меньшинстве.

Владимир Кузнецов сыграет большую роль в нижних звеньях, это работоспособный крайний форвард, который одинаково успешно действует и в зоне атаки и в зоне защиты.

Борна Рендулич известен своими габаритами, а также точным кистевым броском. Обладает хорошей дистанционной скоростью, умеет создать момент в большинстве», – сказал генеральный менеджер «Шанхая» Игорь Варицкий .

«Шанхай» объявил о контрактах с Рендуличем, Кленденингом, Тихомировым и Владимиром Кузнецовым