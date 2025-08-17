Бурмистров посетил фестиваль китайской культуры «Нихао, Шифу!» после подписания контракта с «Шанхаем»
Александр Бурмистров посетил фестиваль китайской культуры «Нихао, Шифу!».
Сегодня «Шанхай» объявил о подписании контракта с нападающим.
«Где отпраздновать подписание контракта с «Шанхай Дрэгонс»? Конечно же в максимально китайской атмосфере!
Александр Бурмистров посетил фестиваль китайской культуры «Нихао, Шифу!», который проходит в эти выходные в Севкабель Порту.
Каллиграфия, кухня, драконы – Бурми все очень понравилось. И он даже записал всем, кто за него переживал, видеосообщение», – говорится в сообщении клуба.
«Всем привет. Наконец-то свершилось! Большое спасибо, что так много людей переживало, надеясь, чтобы я подписал быстрее.
Надеюсь, я оправдаю ваши ожидания, буду выкладываться полностью на льду», – сказал Александр Бурмистров в ролике.
