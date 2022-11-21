Шевченко о Бурмистрове: «Пошли слухи о проблемах с режимом. Чушь. Знарок сказал: «Ты здесь закончил», когда игрок высказал то, что боялись произнести другие»

Алексей Шевченко прокомментировал ситуацию Александра Бурмистрова в «Ак Барсе».

Игрок был выведен из состава клуба.

Вчера появилась информация о том, что 31-летний нападающий вернулся в Казань и больше не сыграет до тех пор, пока клуб возглавляет Олег Знарок.

«Пошли слухи из клуба, дескать, Бурмистрова отправили домой не из-за того, что он сказал правду, а потому, что были проблемы с режимом.

Надеюсь, про эту версию забудут и не будут к ней возвращаться. Но судя по тому, что происходит в клубе, боюсь, что там начнут настаивать именно на этом.

Чушь. Знарок сказал Бурмистрову: «Ты здесь закончил», когда форвард высказал то, что боялись произнести другие», – сказал журналист «Спорт-Экспресса».