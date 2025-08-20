«Нефтехимик» подписал контракт с Юртайкиным на год. Сообщалось, что форвард заработает 20 млн рублей
Нижнекамский клуб подписал с 28-летним нападающим односторонний контракт на один сезон. Сообщалось, что Юртайкин заработает 20 млн рублей по новому соглашению.
«Воспитанник ярославского «Локомотива» дважды в составе ЦСКА становился обладателем Кубка Гагарина. Также в КХЛ он выступал за родной клуб, а также челябинский «Трактор» и тольяттинскую «Ладу». Всего в Континентальной хоккейной лиге Юртайкин провел 221 матч, в которых набрал 84 (35+49) очка.
В карьере форварда был небольшой период в заокеанской карьере. Сезон-2019/20 он провел в системе клуба «Сан-Хосе», за основной состав которого провел четыре игры в НХЛ, все остальное время проведя в фарм-клубе «акул».
Помимо двух Кубков Гагарина в коллекции трофеев нападающего есть два Кубка Харламова и бронзовая медаль молодежного чемпионата мира. Мы рады приветствовать Данила в «Стае» и желаем успешного сезона!» – говорится в заявлении клуба.