«Нефтехимик» подписал контракт с Юртайкиным на год. Сообщалось, что форвард заработает 20 млн рублей

Данил Юртайкин перешел в «Нефтехимик».

Нижнекамский клуб подписал с 28-летним нападающим односторонний контракт на один сезон. Сообщалось , что Юртайкин заработает 20 млн рублей по новому соглашению.

«Воспитанник ярославского «Локомотива» дважды в составе ЦСКА становился обладателем Кубка Гагарина. Также в КХЛ он выступал за родной клуб, а также челябинский «Трактор» и тольяттинскую «Ладу». Всего в Континентальной хоккейной лиге Юртайкин провел 221 матч, в которых набрал 84 (35+49) очка.

В карьере форварда был небольшой период в заокеанской карьере. Сезон-2019/20 он провел в системе клуба «Сан-Хосе», за основной состав которого провел четыре игры в НХЛ, все остальное время проведя в фарм-клубе «акул».

Помимо двух Кубков Гагарина в коллекции трофеев нападающего есть два Кубка Харламова и бронзовая медаль молодежного чемпионата мира. Мы рады приветствовать Данила в «Стае» и желаем успешного сезона!» – говорится в заявлении клуба.