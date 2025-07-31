Хафизуллин подписал контракт с «Нефтехимиком» на год

«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Динаром Хафизуллиным.

Срок соглашения рассчитан на один год.

В регулярке-2024/25 защитник провел 65 игр и сделал 24 передачи при показателе полезности «плюс 10».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Динара Хафизуллина 7 (2+5) баллов в 19 матчах при полезности «плюс 4».

30 июля «Салават » расторг контракт с защитником.