Хафизуллин подписал контракт с «Нефтехимиком» на год
«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Динаром Хафизуллиным.
Срок соглашения рассчитан на один год.
В регулярке-2024/25 защитник провел 65 игр и сделал 24 передачи при показателе полезности «плюс 10».
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Динара Хафизуллина 7 (2+5) баллов в 19 матчах при полезности «плюс 4».
30 июля «Салават» расторг контракт с защитником.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нефтехимика»
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