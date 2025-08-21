Рыбин о лучших игроках «Сочи»: «Есть Хафизов, Ибрагимов, другие ребята. Не хочется кого-то выделять – важно, чтобы команда играла»
Максим Рыбин назвал Тимура Хафизова в списке лучших игроков «Сочи».
«Важно, чтобы все себя проявляли. Есть у нас и Хафизов, и другие ребята, [Семен] Ибрагимов. Есть ребята. Не хочется кого-то выделять, важно, чтобы сама по себе команда была, а не индивидуально.
Не нужно, чтобы кто-то свое «я» ставил. Важно, чтобы команда играла, и только команда может добиться успеха», – сказал ассистент главного тренера «Сочи» Максим Рыбин.
