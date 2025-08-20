Рыбин о Голдобине в СКА: «Ларионов раньше был его агентом, он прекрасно знает Николая. Сезон все покажет»

Максим Рыбин оценил переход Николая Голдобина в СКА.

Армейцы забрали нападающего с драфта отказов, куда его поместил «Спартак».

– Раньше Ларионов , насколько я знаю, был агентом Голдобина в некоторой степени. Он прекрасно знает Николая, как игрока. Рано или поздно бывают такие переходы.

Голдобин оказался не нужен «Спартаку ». Не могу точно сказать, где ему будет лучше. В прошлом сезоне уже ходили такие разговоры, что Голдобина хотят обменять. Сезон все покажет.

– А где лучше условия: в Москве или Санкт-Петербурге?

– Питер отличный город. Москва тоже понятно – мегаполис. Важно играть в хоккей. А какие условия – это уже другой вопрос. Я бы не стал говорить, где лучше, – сказал ассистент главного тренера «Сочи » Максим Рыбин .

