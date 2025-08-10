Рыбин о планах «Сочи» на сезон: «Команда много лет не выходит в плей-офф, задача – перевернуть страницу. Попадание в Кубок Гагарина будет шагом вперед»
Максим Рыбин заявил, что «Сочи» планирует выйти в плей-офф в этом сезоне.
Клуб с 2019 года ни разу не участвовал в Кубке Гагарина.
«Никаких секретов нет. Команда уже много лет не выходит в плей-офф и задача сделать, я бы не сказал, невозможное. Просто перевернуть страницу, чтобы она была более удачной.
Поэтому просто попадание в Кубок Гагарина будет шагом вперед», – сказал тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин.
Рыбин о работе в штабе «Сочи»: «Буду заниматься и молодежью, и игроками ротации. Обучать ребят из МХЛ в психологическом плане, готовить к взрослому хоккею»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Впрогнозе»
