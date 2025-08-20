Зубов о будущем: «Планирую дальше работать в КХЛ, никуда не собираюсь. Рассмотрю любые предложения»
Сергей Зубов заявил, что хотел бы снова возглавить клуб в КХЛ.
В марте 55-летний специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи».
– Вы много работали тренером в КХЛ – и как главный, и по защитникам. Есть ли в планах поработать снова в нашей лиге?
– Мои планы – и дальше работать в КХЛ. Я открыт для всех вариантов. Никуда не собираюсь. С удовольствием рассмотрю любые предложения, если они поступят, – сказал Сергей Зубов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости