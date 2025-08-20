Зубов о будущем: «Планирую дальше работать в КХЛ, никуда не собираюсь. Рассмотрю любые предложения»

Сергей Зубов заявил, что хотел бы снова возглавить клуб в КХЛ.

В марте 55-летний специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи ».

– Вы много работали тренером в КХЛ – и как главный, и по защитникам. Есть ли в планах поработать снова в нашей лиге?

– Мои планы – и дальше работать в КХЛ. Я открыт для всех вариантов. Никуда не собираюсь. С удовольствием рассмотрю любые предложения, если они поступят, – сказал Сергей Зубов .