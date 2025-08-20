«Сочи» о контракте с Olimpbet: «Это долгосрочное сотрудничество позволит увеличить бюджет клуба»

В «Сочи» прокомментировали подписание контракта с Olimpbet.

Соглашение между букмекером и хоккейным клубом рассчитано до конца сезона-2027/28.

«Мы рады, что нашим партнером в категории «букмекер» стала компания Olimpbet, которая зарекомендовала себя лидером рынка, сотрудничая с ведущими российскими спортивными турнирами и клубами.

Важно, что это долгосрочное сотрудничество, рассчитанное на три предстоящих сезона КХЛ, что позволит увеличить бюджет клуба и создать возможности для организации новых локаций на арене, новых форматов взаимодействия и погружения в жизнь клуба наших болельщиков.

Хочется поблагодарить топ-менеджмент Olimpbet за продуктивный ход переговоров. Уверен, что наше партнерство будет взаимовыгодным, поможет нашему клубу развивать активности и сервисы в дни матчей, создавать новые медиаформаты, и болельщики «леопардов» уже в самое ближайшее время смогут по достоинству оценить яркие совместные проекты и мероприятия», – заявил директор ХК «Сочи» по маркетингу и коммуникациям Александр Кременсков.