  • Коршков о попадании в запас «Ак Барса» в прошлом плей-офф: «Тренерский штаб никак это не объяснил. Мы не поднимали тему ни во время, ни после сезона»
6

Коршков о попадании в запас «Ак Барса» в прошлом плей-офф: «Тренерский штаб никак это не объяснил. Мы не поднимали тему ни во время, ни после сезона»

Егор Коршков оценил прошлый сезон в составе «Ак Барса».

Форвард провел 60 матчей в минувшем Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 23 (8+15) очка при полезности «плюс 6». В плей-офф он принял участие в пяти играх, забросив одну шайбу.

В межсезонье Коршков перешел в «Трактор».

– В какой момент поняли, что что-то идет не так?

– Такие мысли возникали, конечно. Что-то пытались предпринять, однако не получилось так, как хотел тренерский штаб в Казани.

– По прошествии времени можете ответить для себя на вопрос, почему все-таки не получилось в Казани?

– Знаете, тут много факторов сыграло, всякие мелочи. Череда неудач в совокупности повлияла. Где-то взаимопонимания с партнерами не было. Хоккей состоит из мелочей. Выделить определенный момент не получается. Просто был неудачный сезон.

– Вы поняли, по какой причине оказались в запасе по ходу серии плей-офф с «Автомобилистом»?

– У меня есть мнение, но тренерский штаб мне это никак не объяснил. Эту тему мы не поднимали ни во время, ни после сезона.

– Ходили слухи, что во время плей-офф был серьезный разнос от Гатиятулина. Так это или нет?

– Да, он был в раздевалке, – сказал нападающий «Трактора» Егор Коршков.

«Ак Барс» обменяет Журавлева в ближайшее время, чтобы зарегистрировать Денисенко, права на которого получат в сделке с «Локомотивом» («СЭ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
