Коршков о переходе в «Трактор»: «Клуб не первый год хотел меня подписать. От судьбы не уйдешь, и она привела в Челябинск. Я поговорил с Гру, нравится стиль команды»
В июне 29-летний нападающий подписал контракт с челябинским клубом на 2 года.
– Чем вас заинтересовало предложение «Трактора»?
– «Трактор» не первый год хотел меня подписать, и решили не ждать других предложений дальше. Я поговорил с главным тренером, мне нравится стиль команды и отношение к делу.
– Получается, вы уже пообщались с Бенуа Гру?
– Да, перед подписанием контракта мы сначала созвонились, а потом уже подписали контракт.
– «Трактор» пытался вас подписать два предыдущих года. Получается, этот клуб все-таки ваша судьба?
– Можно сказать и так. От судьбы не уйдешь, и она привела меня в Челябинск.
– Не думали, что в прошлом сезоне лучше было бы сделать выбор в пользу «Трактора», а не «Ак Барса»?
– Есть много нюансов. Сидеть и думать, что нужно было выбрать другой клуб и что все сложилось бы по-другому, – это неправильно. В тот момент это был лучший вариант для меня и моей семьи.
– Что дал вам опыт игры в Казани?
– Каждый сезон дает какой-то опыт. Может быть, не самый удачный в моей карьере. Надо делать работу над ошибками, новый сезон — новый вызов, – сказал Коршков.