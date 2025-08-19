«Ак Барс» обменяет Журавлева в ближайшее время, чтобы зарегистрировать Денисенко, права на которого получат в сделке с «Локомотивом» («СЭ»)

«Ак Барс» планирует обменять Даниила Журавлева .

По данным «Спорт-Экспресса», казанский клуб обменяет 25-летнего защитника, чтобы зарегистрировать контракт Григория Денисенко , права на которого выменяют из «Локомотива ».

Напомним, 25 июня «Ак Барс» продлил контракт с Журавлевым на 2 года. Также сообщалось, что зарплата Журавлева составит 58 млн рублей за два сезона.

В прошедшем Фонбет Чемпионате КХЛ на счету защитника 55 матчей и 6 (0+6) очков при полезности «минус 6». В плей-офф он провел 1 матч с полезностью «минус 1».

В активе Журавлева шесть сезонов и 289 матчей за «Ак Барс » с учетом плей-офф.