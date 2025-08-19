  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Ак Барс» обменяет Журавлева в ближайшее время, чтобы зарегистрировать Денисенко, права на которого получат в сделке с «Локомотивом» («СЭ»)
4

«Ак Барс» обменяет Журавлева в ближайшее время, чтобы зарегистрировать Денисенко, права на которого получат в сделке с «Локомотивом» («СЭ»)

«Ак Барс» планирует обменять Даниила Журавлева .

По данным «Спорт-Экспресса», казанский клуб обменяет 25-летнего защитника, чтобы зарегистрировать контракт Григория Денисенко, права на которого выменяют из «Локомотива».

Напомним, 25 июня «Ак Барс» продлил контракт с Журавлевым на 2 года. Также сообщалось, что зарплата Журавлева составит 58 млн рублей за два сезона. 

В прошедшем Фонбет Чемпионате КХЛ на счету защитника 55 матчей и 6 (0+6) очков при полезности «минус 6». В плей-офф он провел 1 матч с полезностью «минус 1».

В активе Журавлева шесть сезонов и 289 матчей за «Ак Барс» с учетом плей-офф.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
возможные переходы
logoДаниил Журавлев
logoКХЛ
logoАк Барс
logoЛокомотив
logoГригорий Денисенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ак Барс» будет платить Денисенко до 80 млн рублей в год с учетом бонусов («Бизнес Online»)
15вчера, 08:21
Зислис о селекции «Ак Барса»: «Клуб продолжает активно изучать иностранный рынок. В Казани считают, что необходимо усилить линию атаки»
1вчера, 07:35
«Ак Барс» в сделке по Денисенко отдаст «Локомотиву» Пустового. У 16-летнего форварда 14 очков за 41 матч в МХЛ (Артур Хайруллин)
1517 августа, 14:02
Главные новости
Президент «Детройта» о Федорове: «Поднять 91-й номер на законное место под своды Little Caesars Arena – большая честь для нас. Он оказал колоссальное влияние на клуб»
4 минуты назад
Педан о СКА при Ларионове: «Изменений в сравнении с предыдущим тренером много: стало больше движения, меньше вбросов. Интересный хоккей»
224 минуты назад
Павел Буре: «НХЛ – лучшая лига в мире. Она всегда была независимой, там нет никакой субъективности: русский ты или нет, тебя оценивают как спортсмена по делу»
334 минуты назад
Касатонов о Голдобине: «В плей-офф не показал лидерских качеств, которых от него ждали «Спартак» и болельщики. Он усилит СКА, Ларионов найдет ему применение»
2сегодня, 18:49
Буре о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Наивысшая индивидуальная награда. В Америке русских считали любителями раньше, теперь увековечивают номера»
6сегодня, 18:24
Быков о СКА: «Там всегда ставили большие цели. Ларионов имеет громадный опыт, это поможет клубу. У молодежи уникальный шанс работать с профессионалом»
3сегодня, 18:10
Валерий Каменский: «Локомотив» – главный претендент на Кубок Гагарина. У них отличный состав и тренер, побеждавший в НХЛ, Европе и КХЛ»
1сегодня, 17:56
Вячеслав Фетисов: «Лицо НХЛ сегодня – россияне. Наши ребята звездят: подписывают фантастические контракты, везде продаются их майки. Это должно пойти на благо всему миру»
18сегодня, 17:40
Дементьев о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Приятно, что НХЛ не следует политическим решениям, объективно оценивает вклад спортсмена. Дацюк тоже заслужил»
1сегодня, 17:12
Плющев о «Шанхае»: «Серая лошадка» КХЛ. Вряд ли что-то покажет за сезон, в лучшем случае будет борьба за плей-офф»
сегодня, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
«Нефтехимик» подпишет контракт с Юртайкиным на сезон. «Лада» расторгла соглашение с форвардом (Артур Хайруллин)
56 минут назад
Никишин о дебюте за «Каролину»: «Изучал, как команда обороняется, атакует, но смотреть и играть – разные вещи. Своим выступлением был не очень доволен, но главное – мы победили»
сегодня, 17:31
Магранов о Ливо: «В «Тракторе» исчезнут его провалы в плей-офф, возможно. Это замена Шабанову и Кравцову не по стилю игры, но по статусу»
сегодня, 16:36
«Лада» арендовала Жукова у «Металлурга» на сезон. У 20-летнего защитника 4 матча за магнитогорцев
сегодня, 16:04
Тамбиев об «Адмирале»: «Мужицкая команда – это когда игроки проявляют характер, силу воли, умеют переламывать матчи, играют до конца. Это приходит через тренировки, такая у меня философия»
сегодня, 15:26
Сапего об отставке Ротенберга из СКА: «Тренеры часто меняются в командах, это часть бизнеса. Ничего такого»
3сегодня, 15:11
Чехович получит 50 млн рублей от «Шанхая» за 2 года (Metaratings)
1сегодня, 14:57
Каменский о СКА: «Ларионов создаст сильную команду, если ему дадут время и возможности. Клуб всегда был лидером чемпионата»
сегодня, 14:46
Сапего из СКА о переезде «Шанхая» в Петербург: «На один выезд меньше. Еще и знакомая «СКА-Арена» – здорово, что снова будем там играть»
1сегодня, 14:14
Танков о переломе шейного позвонка в 2022-м: «Был колоссальный шок – полтела онемело, была невероятная боль. Я не чувствовал многие конечности»
сегодня, 13:50