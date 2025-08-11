Анвар Гатиятулин: «Джентльмены удачи» и «Берегись автомобиля» – мои любимые фильмы, музыка – Высоцкий, еда – куриные котлеты, я не привередлив»

Анвар Гатиятулин рассказал о своих любимых фильмах и музыкальных исполнителях.

«Любимые фильмы – «Джентльмены удачи» и «Берегись автомобиля». В еде я не привередлив, у меня нет конкретного любимого блюда, пусть будут куриные котлеты. Музыку слушаю как отечественную, так и иностранную, кого-то выделить сложно, пусть будет Высоцкий. Но сейчас пусть будет Салават (возможно, речь об исполнителе Салавате Фатхетдинове, народном артисте Татарстана – Спортс’‘).

Добавлю еще, что в тренировочном процессе важную роль играют питание и восстановление, нужно правильно подготовиться к матчу, и тогда будет эффект. Чипсы? Их не приветствуем», – сказал главный тренер «Ак Барса ».