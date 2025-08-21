Плющев о «Торпедо»: «Ларионов был хоккейной величиной, держал команду. Сейчас зашли неопытные люди – со «Спартаком» она выглядела неуправляемой»

Владимир Плющев оценил перестановки в тренерском штабе «Торпедо».

В межсезонье команду возглавил Алексей Исаков , который заменил Игоря Ларионова .

«Мне не совсем понятно то, что происходит вокруг клуба. Ларионова можно было критиковать за то, что «Торпедо» бросало из жара в холод, но все-таки в Нижнем он был большой хоккейной величиной, которая держала вокруг себя команду.

Сейчас в «Торпедо» зашли неопытные люди. Сразу крайне сомнительной показалась мне фигура главного тренера, которого взяли из дочерней команды ВХЛ.

Вчера на фоне второго состава «Спартака» оптимальный состав «Торпедо » просто потерялся и выглядел неуправляемым. Отсюда крупное поражение.

«Торпедо» дало нашему хоккею много великих игроков, достаточно назвать только Виктора Коноваленко. В таких намоленных городах, как Нижний Новгород, эксперименты нежелательны», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

