Ги Буше о возвращении Маклауда в «Авангард»: «У него джетлаг, нужно около 9 дней, чтобы восстановиться. Не будем торопиться запускать его в игру, он очень много пропустил»

Ги Буше высказался о возвращении Майкла Маклауда в «Авангард».

«У него сейчас джетлаг, ему нужно около девяти дней, чтобы восстановиться. Может ли он сыграть раньше чем через девять дней? Да, но это будет не настоящий Маклауд.

Мы не будем торопиться с тем, чтобы запускать его в игру, он очень много пропустил и пока не провел ни одной тренировки.

В целом же я очень счастлив, что Майкл вернулся в «Авангард», поэтому хотел бы выразить благодарность руководству. Возможно, мы увидим его чуть раньше, но постараемся плавно подвести его к составу», – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

