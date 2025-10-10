Козлов об 1:2 от «Спартака»: «Неплохо играли, но не реализовали свои моменты. Этот матч пойдет в копилку по самоотдаче, желанию. Бились до конца»
Виктор Козлов оценил игру «Салавата» в матче со «Спартаком» (1:2).
«Неплохо играли, но не реализовали свои моменты: попадали в штанги и во вратаря, а «Спартак» был удачлив и реализовывал свои моменты.
Этот матч пойдет в копилку по самоотдаче, желанию, потому что бились до конца», – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
