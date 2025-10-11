Кузнецов о дебюте за «Металлург»: «Старался контролировать эмоции, но не всегда получалось. Дальше будет только лучше, система игры понятна, ребята помогли»

Евгений Кузнецов высказался о дебюте в составе «Металлурга».

В пятницу команда обыграла «Торпедо » со счетом 4:1. Кузнецов провел первый матч в составе «Металлурга» и сделал передачу.

«Эмоций много, давно так по-хорошему не волновался перед игрой. Долго не выходил на лед, хотелось с ходу помочь команде и не испортить картину. Старался контролировать эмоции, но не всегда получалось.

Думаю, дальше будет только лучше. Система игры понятна, ребята помогли. Было приятно видеть, как болельщики радуются. Персональное скандирование слышал – это дорогого стоит.

Я понимал: какую бы позицию мне ни дали, надо выходить, работать, играть на команду и заслуживать доверие. С меня спрашивают так же, как и с других», – сказал нападающий «Металлурга » Евгений Кузнецов .

Чудо-пас Кузнецова: в первом же матче за «Металлург» сыгрался с молодыми

Разин о дебюте Кузнецова за «Металлург»: «Он создал много моментов. Мог заработать побольше очков, имел пару возможностей забить. Но функциональное состояние пока неважное»