Десятков о 4:2 с «Сибирью»: «Продолжаем наступать на те же грабли. Ранние голы напрягают, но у команды есть характер, она способна менять ход игры, добавлять в моменте»

Павел Десятков высказался об игре «Лады» в матче с «Сибирью» (4:2).

– Непростая игра, хороший соперник, у которого взрослая солидная атака, молодая оборона. Ребята справились, несмотря на то, что продолжаем наступать на одни и те же грабли. Ранние голы напрягают, но у команды есть характер, она способна менять ход игры, добавлять в моменте.

Я 21-й день нахожусь на работе, у нас завтра будет первый выходной. Календарь тяжелый, не было возможности поставить выходной, даже тренироваться некогда. Только восстановительные мероприятия, подготовка через видео и теорию. Сейчас поработаем над практикой.

– Шумаков и Белоусов – они в команде?

– Они в команде. Прошли медосмотр, получат допуск – начнут тренироваться. Мы не знаем, в каком состоянии приехали, надо протестировать их для начала, – сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков .

«Лада» выиграла 3 из 4 последних матчей. У «Сибири» 4 поражения в 5 играх