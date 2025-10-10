Никитин о 3:4 от «Динамо»: «Резко начали, нам это не на пользу идет. Ошибок прилично наделали, мы их повторяем, к сожалению. Наверное, так легче учиться»

Игорь Никитин высказался о поражении ЦСКА в матче с «Динамо» (3:4 Б).

По ходу матча армейцы вели 3:0, но «Динамо» удалось сравнять счет и победить.

«Резко начали. Нам это, скажем так, не на пользу идет. Ошибок прилично наделали. У нас через день следующая игра. Вопрос в анализе, в повторении ошибок. К сожалению, мы ошибки повторяем. Наверное, так легче учиться.

С физическими кондициями проблем нет: когда 3:3 счет стал, физические кондиции вернулись. Вопрос стрессоустойчивости, понимания, как играть в таких ситуациях. Это опыт, через это тоже надо проходить. Умный человек учится на своих ошибках, и мы – не исключение», – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Следующий матч клуб проведет 12 октября дома против «Ак Барса».

«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА по буллитам. Команда Кудашова выиграла 7 из 8 последних матчей