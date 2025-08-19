  • Спортс
  Исаков о Ларионове: «Величина, звезда. В «Торпедо» мне будет непросто после него, кто-то будет задавать провокационные вопросы, придется проявлять дипломатию»
1

Алексей Исаков рассказал, что у него нормальные отношения с Игорем Ларионовым.

– При Ларионове «Торпедо» ориентировалось на «Детройт» времен русской пятерки. Вы тоже наверняка матчи НХЛ смотрите не как рядовой болельщик?

– Да, много матчей НХЛ специально отсматриваем. На многие вещи обращаем внимание и думаем, что можем использовать некоторые вещи как домашние заготовки.

– На какой клуб НХЛ больше всего будет похоже «Торпедо» Алексея Исакова?

– С конкретной командой НХЛ я, наверное, не стану «Торпедо» сравнивать. Мы не будем ориентироваться на один клуб. Будем брать некоторые вещи у нескольких команд НХЛ.

– «Торпедо» последние годы у всех ассоциируется с Ларионовым. А вам как следующему главному тренеру никак не избежать с ним сравнений. Как к этому относитесь?

– Конечно, я понимаю, что определенные сравнения будут. Но мы абсолютно разные люди. Игорь Николаевич – величина и звезда по хоккейным меркам. Но сейчас мы пересекаемся по работе на тренерском мостике.

Конечно, понимаю, что мне может быть непросто. Могут быть определенные моменты, кто-то будет задавать провокационные вопросы, в определенных моментах мне придется проявлять дипломатию.

Понятно, что будет непросто, но мы постараемся вместе с Игорем Николаевичем эти моменты обойти и сделать так, чтобы не было никаких недоразумений и косых взглядов в том числе при личных встречах, – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
