  Премьер-министр Татарстана с Зариповым вручили экипировку юным хоккеистам. Песошин сообщил, что в спортивную отрасль региона инвестировали более 20 млрд рублей за 5 лет
Премьер-министр Татарстана передал экипировку юным хоккеистам республики.

Торжественное вручение прошло перед матчем Olimpbet ВХЛ межу командами «Барс» и «Торос».

В церемонии также приняли участие министр спорта Татарстана Владимир Леонов и депутат Госсовета республики, экс-хоккеист Данис Зарипов.

«Правительство Республики Татарстан уделяет особое внимание развитию детско-юношеского спорта, за последние 5 лет объем инвестиций в спортивную отрасль составил более 20 млрд рублей.

Сегодня мы передаем 2038 комплектов современной хоккейной экипировки юным и талантливым хоккеистам. Уверен, что хорошая, качественная экипировка – залог безопасности и один из факторов вашего профессионального роста», – сказал во время церемонии премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, а также совместным усилиям Министерства спорта Республики Татарстан, Федерации хоккея Республики Татарстан и ООО «Заряд», экипировку получили более 2000 юных хоккеистов из 41 спортивного учреждения и 5 дворовых команд», – сообщается в телеграм-канале Министерства спорта Татарстана. 

Фото: t.me/minsport_rt

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Министерства спорта Татарстана
