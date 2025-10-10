Жамнов после 2:1 с «Салаватом»: «Мне не все нравится. Домашняя серия прошла с перепадами. Пока у «Спартака» нет необходимого рисунка и целостности игры»

Алексей Жамнов поделился мнением об игре «Спартака».

Сегодня клуб обыграл «Салават Юлаев » в домашнем матче со счетом 2:1.

– Мне пока не все нравится. Домашняя серия закончена, но она прошла с перепадами. Пока у нас нет необходимого рисунка и целостности игры, которую хотим видеть. Надеюсь, что в ближайшее время стабилизируемся.

– Такое ощущение, что Ружичка слишком «сытый». Пытаетесь его разбудить?

– Пытаемся разбудить. И не только Ружичку. Есть другие игроки, до которых пытаемся достучаться, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов .

«Спартак» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Жамнова идет 2-й на Западе