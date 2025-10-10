«Спартак» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Жамнова идет 2-й на Западе
«Спартак» выиграл 4 из 5 последних матчей в Fonbet КХЛ.
Команда тренера Алексея Жамнова обыграла «Салават» со счетом 2:1.
«Спартак» набрал 17 очков в 14 играх сезона и занимает 2-е место на Западе.
«Салават Юлаев» проиграл 2-й матч подряд. Команда тренера Виктора Козлова идет 11-й на Востоке с 8 баллами в 12 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
