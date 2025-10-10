«Спартак» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Жамнова идет 2-й на Западе

«Спартак» выиграл 4 из 5 последних матчей в Fonbet КХЛ.

Команда тренера Алексея Жамнова обыграла «Салават» со счетом 2:1.

«Спартак » набрал 17 очков в 14 играх сезона и занимает 2-е место на Западе.

«Салават Юлаев » проиграл 2-й матч подряд. Команда тренера Виктора Козлова идет 11-й на Востоке с 8 баллами в 12 играх.