Александр Жаровский: «Адаптация к КХЛ потихонечку проходит, «Салават» играет все лучше и лучше. У нас есть все для того, чтобы побеждать»

Александр Жаровский высказался после поражения в матче со «Спартаком» (1:2).

Команда из Уфы идет на последнем месте в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ с 8 баллами в 12 играх.

– Хорошая игра, у нас были моменты, но нужно было реализовать их.

– Как проходит ваша адаптация к КХЛ?

– Адаптация к лиге потихонечку проходит, мы играем все лучше и лучше. Но пока чего-то не хватает. Думаю, все будет хорошо.

– Многие скептики начинают списывать вашу команду со счетов, что можете им ответить?

– Зачем их слушать? У нас есть все для того, чтобы побеждать, – сказал 18-летний нападающий «Салавата Юлаева » Александр Жаровский .