Александр Жаровский: «Адаптация к КХЛ потихонечку проходит, «Салават» играет все лучше и лучше. У нас есть все для того, чтобы побеждать»
Александр Жаровский высказался после поражения в матче со «Спартаком» (1:2).
Команда из Уфы идет на последнем месте в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ с 8 баллами в 12 играх.
– Хорошая игра, у нас были моменты, но нужно было реализовать их.
– Как проходит ваша адаптация к КХЛ?
– Адаптация к лиге потихонечку проходит, мы играем все лучше и лучше. Но пока чего-то не хватает. Думаю, все будет хорошо.
– Многие скептики начинают списывать вашу команду со счетов, что можете им ответить?
– Зачем их слушать? У нас есть все для того, чтобы побеждать, – сказал 18-летний нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский.
