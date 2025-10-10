Заварухин о травмах: «Рида Буше отправили на МРТ. В раздевалке вижу огромное количество перемотанных парней. Победы даются дорого, каждая игра: «Черт побери, когда это закончится?»

Николай Заварухин высказался после матча «Автомобилиста» с «Авангардом» (3:0).

– Сегодня на площадке было много «я», которые в целом собрались в одну большую «Я». То есть мы были единым кулаком, сыграли очень самоотверженно.

Я в раздевалке вижу огромное количество перемотанных парней со льдом на разных частях тела. Нам победы действительно даются очень дорого. Каждая игра: «Черт побери, когда это закончится?»

Очень неприятно это – постоянно терять игроков. Но я очень благодарен ребятам за самоотверженную игру, за то, что они бьются за команду, радуют болельщиков. Это основное.

– Насколько трудно вам выбирать вратаря?

– План был до игр со СКА и «Авангардом». Мы планировали, никакого «Черт побери» не случилось: а то у нас бывают, что мы кого‑то планируем, а тут – раз, и температура. Вова должен был играть с «Авангардом ». Дальнейшие действия примем после выходного. Но парни мужают, это радует.

– С кем можно сравнить игру Галкина? Ваш коллега Ги Буше сравнил его с Третьяком.

– Не хочу сравнивать. На сегодня у нас два вратаря, которые выполняют свою работу на «отлично». Пятерка с плюсом. Мне не хотелось бы никого из них выделять. Они похожи сами на себя, дай бог, чтобы они и дальше прогрессировали.

– Есть понимание, какое повреждение у Рида Буше?

– Отправили его на МРТ. Результаты будут позже, – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .