Ги Буше о травме Прохоркина: «Сейчас мы не знаем, насколько долго это. Повреждения нижней части тела всегда непредсказуемые. Это могут быть дни, недели»

Ги Буше сообщил, что Николай Прохоркин выбыл из-за травмы.

Сегодня «Авангард » проиграл «Автомобилисту» со счетом 0:3. Нападающий Николай Прохоркин не принял участия в этой игре.

На старте сезона игрок набрал 10 (6+4) очков в 12 матчах.

– У Прохоркина травма?

– Да, это травма. Но сейчас мы не знаем, насколько это долго. Это могут быть дни, это могут быть недели. Травмы нижней части тела всегда непредсказуемые. Он может восстановиться быстро, а может затянуться.

Конечно, это большая потеря для нас. Он потрясающе начал сезон, и нам его будет не хватать. Надеюсь, он вернется как можно скорее, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.