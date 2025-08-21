Плющев о «Металлурге»: «В атаке много «чижиков» – маленьких и быстрых хоккеистов. Ткачев, Толчинский, Барак – серьезное подкрепление, но не бесспорное»

Владимир Плющев оценил трансферы «Металлурга» в межсезонье.

– Победителем первого предсезонного турнира КХЛ в Минске стал «Металлург». Удивлены?

– Нет, не удивлен. Знаю, как в Магнитогорске любят хоккей, как бережно к нему относится руководство металлургического комбината и региона, всегда жду от команды этого города побед.

Тем более что этим летом «Металлург» провела сильную, хотя и не бесспорную селекцию. По меркам КХЛ, Ткачев , Толчинский , Барак – это очень серьезное подкрепление.

– Почему не бесспорную?

– В «Металлурге » много, как я их называю, «чижиков» – маленьких, быстрых, живых хоккеистов, особенно в линии атаки. Насколько понимаю, такое направление идет от тренера, у него и в «Северстали» была маленькая и быстренькая команда.

Если вы спросите мое тренерское мнение, то я все-таки сторонник более габаритных игроков. Понятно, что в первую очередь важна техническая и функциональная готовность хоккеиста, но габариты еще никогда никому не мешали. Когда работал в сборной России, видел, что против североамериканских сборных некоторые «чижики» все-таки теряются.

С другой стороны, в последние годы мировой хоккей сделал крен в сторону быстрых игроков, челноков. «Металлург» следует этой моде. Посмотрим, какой результат он покажет, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

